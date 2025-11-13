Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıska Türkleri Birliği heyetini kabul etti. Erdoğan kabulde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün ata vatanlarından uzak diyarlara sürgün edilmelerinin acısını hâlâ yüreğimizde hissediyoruz. Sürgünde yitirdiklerimizin aziz hatıralarını anmayı, onları yâd etmeyi vefa borcu olarak görüyoruz.

İSTİSNAİ VATANDAŞLIK

Ülkemizden uluslararası koruma talep eden 2 bin 315 Ahıska Türkü'nü Elazığ'a geçici olarak yerleştirmiştik. Aralarından 703 kardeşimizi TOKİ tarafından Bitlis-Ahlat'ta yapılan birinci etap konutlarda iskân ettik, ikinci etap konutları da hızla inşa ediyoruz. Daha evvel, 2015'te aldığımız kararla, Ukrayna'daki çatışmalardan etkilenen toplam 3 bin 215 Ahıskalı soydaşımızı Erzincan-Üzümlü ve Bitlis- Ahlat'ta iskân etmiştik. Bugüne kadar yaklaşık 170 bin Ahıska Türkü'ne istisnai vatandaşlık, 150 binden fazla kişiye ise uzun dönem ikamet izni verdik. Diğer ülkelerde de ihtiyacı olan tüm kardeşlerimize desteğimizi TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığımız gibi kurumlarımızın marifetiyle sürdüreceğiz. Türkiye olarak her zaman yanınızdayız.

Ahıskalı kardeşlerimizin anavatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almaları konusuyla yakından ilgileniyoruz. Haklı davanızı hem ikili düzeyde hem Avrupa Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar nezdinde takip ediyoruz. Sizlerle gönül bağımız da dayanışmamız da katidir. Enerjimizi kısır çekişmelerle harcamak yerine, Türk toplumunun çok daha iyi konumlara ulaşması için kullanalım. Sizlerin bu doğrultuda üretebileceği projelere ve çalışmalara katkılarımızı sürdüreceğiz.