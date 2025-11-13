Ulaştırma Bakanı’ndan şehit pilot için taziye mesajı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hırvatistan'da kaza kırıma uğrayan ve bir pilotun şehit olması dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Bakan Uraloğlu, yaptığı paylaşımda, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da kaza kırıma uğraması sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Görevini büyük bir fedakârlıkla yerine getirirken şehadet mertebesine ulaşan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." İfadelerine yer verdi.