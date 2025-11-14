Haraca bağlananlar ekosistemi deşifre etti

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde, İBB'de yaptıkları her iş için SİSTEM'e rüşvet veren işadamlarının şikayetleri de yer aldı. Örgütün, rüşvet kıskacına aldığı şirketler arasında tanınmış birçok holding bulunuyor. İddianamede yer alan Kiler Holding, Abdi İbrahim, Polat Holding, Torunlar Holding, MNG Holding, Mar Yapı bunlardan bazıları. 2024 yerel seçimleri öncesinde, Doğuş Holding'in sahibi olduğu eski gece kulübü Reina ve Galataport'ta bulunan imara aykırı yapılar hakkında işlem yapılmaması karşılığında toplamda 191 milyon 400 bin lira rüşvet alındığı bilgisine yer verildi.

Doğuş Holding'in rüşveti, suç örgütünün para kasası müteahhit Adem Soytekin'in şirketi ASOY İnşaat'ın banka hesaplarına 4 parça halinde "bağış" açıklamasıyla havale ettiği belirlendi. Havalenin 29 Aralık 2023, 8 Şubat 2024'te bir kez ve 16 Şubat 2024 tarihinde iki kez yapıldığı kaydedildi. İtirafçı şüpheliler İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde görevli Yakup Öner, avukat Süleyman Atik ve inşaat şirketi sahibi Adem Soytekin, Doğuş İnşaat'tan Reina ve Galataport'ta bulunan imara aykırılıklarının görmezden gelinmesi için 10 milyon dolar rüşvet istendiğini ifade etti.

Hüsnü Akhan

Yıldız ifadesinde, İmamoğlu'nun İBB Genel Sekreter Yardımcısı Can Akın Çağlar'a, "Doğuş ile olan 10 milyon dolarla ilgili ne yaptın?" diye sordu. Çağlar, şirketin CEO'su Hüsnü Akhan ile resmi olarak bu parayı nasıl tahsil edeceklerini görüştüklerini söyledi. İmamoğlu da paranın tamamını resmi vermelerine gerek yok, büyük bir kısmını gayri resmi alalım, seçimler yaklaşıyor para ihtiyacı olacak" şeklinde cevap verdi" dedi.