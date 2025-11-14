Ongun, kendi reklam şirketine ihale verdi

İddianamede "şüpheli" olarak yer alan avukat Selman Narman, Şubat 2023'e kadar avukat ve ihale uzmanı olarak çalıştığı Kültür A.Ş'de dönen çarkı anlattı. İhalelerin hangi firmaya verileceğini belirleyen asıl kişinin Murat Ongun olduğunu belirten Narman, aylık gelirini 350 bin TL olarak açıklayan ve Acarkent'te 416 bin TL kira bedeliyle oturan Ongun'un aidat ve geçimini nasıl sağladığına da açıklık getirdi.

Narman, ihaleler verilen Mustafa Nihat Sütlaş'a ait Reklam İstanbul A.Ş'nin fiiliyatta Murat Ongun'a ait olduğunu kaydederek, "Sütlaş'ın firmasının bizzat Murat Ongun tarafından yönetildiğini herkes bilir" dedi.