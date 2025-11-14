Reklam alanlarını gizli kasanın şirketine verdiler! ‘Sistem böyle karar aldı’

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde 'Core Medya'nın sahibi eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol da yer aldı. Şenol ifadesinde, CHP'li meclis üyeliği yapmasına rağmen metrobüs hatlarındaki açık alan reklam alanlarının kendisinden zorla alınarak İmamoğlu'nun kasası Hüseyin Köksal'ın şirketi olan Urbanmedia'ya verildiğini dile getirdi. Önce Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın'la, daha sonra da Murat Ongun'la konuştuğunu anlatan Şenol şunları söyledi: "Ongun'u aradım. 'Neden bu yerleri benden alıyorsunuz?' dedim. O da bana, 'Bu sistemin kararı. Sen de buna uyacaksın' dedi. İmamoğlu'nun bunlardan haberi olup olmadığını sorduğumda ise 'Var' dedi."