Şehitlerin naaşları tören sonrası defin yerlerine uğurlanacak

Şehitlerimizin cenazeleri dün akşam Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A-400M nakliye uçağıyla Tiflis'ten Ankara'ya getirildi. Cenazeler otopsi için ambulanslarla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu sırada çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Adli Tıp önünde bekledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında da "Şehitlerimizin aziz naaşları yapılacak (bugün Ankara'da yapılacak) tören sonrası defin yerlerine uğurlanacak. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacak. Sonucun en kısa zamanda alınabilmesi için çalışmalarımız sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi.