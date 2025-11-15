Adıyaman’da 350 bininci konut teslim töreni! Bakan Kurum: Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık

"Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" sloganıyla düzenlenen "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sözlerinin başında Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

"BUGÜN ACIYI UMUDA GÖZYAŞLARINI TEBESSÜME ÇEVİRİYORUZ"

Bakan Kurum, bugün 350 bininci konutun anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün burada, demir yumruk gibi kenetlenmiş eller, 350 bin kapıyı aynı anda aralıyor. Hamdolsun hep birlikte devletimizin şefkatini, milletimizin dayanışmasını, 200 bin emekçi kardeşimizin alın terini bir kez daha gururla sergiliyoruz. Bugün hem 350 bininci yuvamızın anahtarlarını gururla teslim ediyor; hem de acıyı umuda, enkazı yuvaya, gözyaşlarını tebessüme çeviriyoruz. Ben yeni evlerine kavuşan tüm kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Rabbim ocağınızı taçlandırsın, sofranızı bereketle doldursun, hanelerinizden huzuru eksik etmesin" dedi.

"KÜLLERİNDEN DOĞAN YENİ YUVALARIN 350 BİN UMUDA DÖNÜŞTÜĞÜNE ŞAHİT OLUYORUZ"

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için seferberlik ruhuyla çalıştıklarını kaydeden Bakan Kurum, "O karanlık geceyi, 6 Şubat'ı unutmadık, unutturmuyoruz. O an yüreklerimiz titredi. Ama milletçe el ele verdik. Devletimiz, ilk andan itibaren afetzede kardeşlerimiz için seferber oldu. Depremin 15'inci gününde ilk yuvalarımızın temellerini attık. Yaralarımızı sardık, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Bugün küllerimizden doğan bu yeni yuvalarımızın 350 bin umuda, 350 bin tebessüme, 350 bin huzura dönüştüğüne şahitlik oluyoruz. İnşallah bu yuvalar Adıyaman'da Fatma teyzemizin çayını demleyeceği, Malatya'da Mustafa amcamızın torununu kucaklayacağı, Hatay'da Zeynep kızımızın üniversite hayallerini kuracağı, Maraş'ta Ayşe ablamızın duasını edeceği yeni yuvaları olacak" diye konuştu.

"BU MUAZZAM ESERLER MİLLETİNE SEVDALI BİR DEVLETİN GÜCÜDÜR"

Bakan Kurum yıl sonunda evine girmemiş tek bir depremzede vatandaşın kalmayacağını vurgulayarak, "Allah'ın izniyle durmayacağız; önümüzdeki ay evine kavuşmamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz. İnanın, dünyada hiçbir ülke böylesine bir felaketin ardından, böylesine kısa bir zamanda 450 bin yuvayı inşa edemez. Elbette tarihte eşi benzeri görülmemiş bu muazzam eserler; milletine sevdalı bir devletin gücüdür. Tarihe kazınan zaferimizin adıdır ve bu eserler yuva kuran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur, kararlılığıdır" ifadelerini kullandı.

"14 MİLYON KARDEŞİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Bakan Kurum, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışırken; muhalefetin söz verdiği tek bir vaadi bile hayata geçirmediğine dikkat çekti: Biz Türkiye Yüzyılı'nda bir yandan deprem bölgesinde hayatı yeniden canlandırıyor; diğer yandan 500 bin sosyal konut hamlemizle dar gelirli ev sahibi olmayan vatandaşlarımıza yeni yuvalar inşa ediyoruz. Devletimiz öyle büyük, öyle merhametli, öyle kuvvetli ki; afetzede kardeşlerimize kucak açarken, aynı anda milyonlarca vatandaşımızın geleceğini aydınlatıyor. Bize diyorlar ki; "Devlet nerede?" Biz de diyoruz ki; işte, devlet burada, burada… Devlet, 350 bin yuvamızı bitirdi, anahtarını afetzede kardeşlerimize teslim ediyor. Onlar, "Bedava ev yapacağım" vaadiyle milletimizi aldatıyor, biz deprem bölgesinde yaşayan 14 milyon kardeşimize verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Milletimize söz veriyoruz. Bir an bile durmayacağız, depremzede kardeşlerimiz için asil milletimiz için gece gündüz demeden çalışacağız.

TOKİ BAŞKANI: HER BİR KONUT İNSANIMIZA DEĞER VEREN ANLAYIŞLA PLANLANDI

Törende konuşan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Levent Sungur da "Bu tören, yıkımdan yeniden doğuşa ve acıdan umuda uzanan bir dayanışmanın, azmin, devletimizin gücünün, milletimizin dua ve yardımlarının bir sembolüdür. Her bir konut, insanımıza değer veren bir anlayışla planlamış, depremlere karşı dirençli ve kaliteli olarak inşa edilmiştir" dedi.

45 BİN 342 KONUT VE İŞ YERİ DAHA TESLİM EDİLDİ

Törende Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya canlı bağlantı yapıldı. Malatya'da 21 bin 760, Hatay'da 11 bin 320, Kahramanmaraş'ta 6 bin 523, Gaziantep'te 3 bin 834, Şanlıurfa'da 644, Adıyaman'da 376, Elazığ'da 354, Osmaniye'de 214, Tunceli'de 97, Sivas'ta 79, Bingöl'de 62, Diyarbakır'da 50, Kayseri'de 15, Adana'da 14 olmak üzere toplam 45 bin 342 bağımsız bölümün daha hak sahipleri belirlendi. Böylece deprem bölgesinde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 350 bin 178'e yükseldi. Deprem bölgesi genelinde yıl sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.