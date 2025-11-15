Başkan Erdoğan’dan depremzede aileye ev ziyareti

Başkan Erdoğan, Adıyaman 'da "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde vatandaşlara hitap etti.

Törenin ardından Başkan Erdoğan, Emlak Konut tarafından inşa edilen köy evlerinde bir aile ziyareti gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Fahri Kizir ve ailesi ile bir araya gelen Erdoğan, hane halkıya bir süre sohbet etti.