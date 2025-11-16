Video Haber Başkan Erdoğan'a Adıyaman'da sevgi seli | Video
Başkan Erdoğan'a Adıyaman'da sevgi seli | Video

Başkan Erdoğan'a Adıyaman'da sevgi seli | Video

16.11.2025 | 08:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da düzenlenen 350 bininci deprem konutunun anahtar teslim törenine katıldı. Başkan Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

