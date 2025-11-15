BELTUR ve İSFALT’ta iflas sorusu

AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'ye bağlı BELTUR AŞ ve İSFALT AŞ'nin sermayelerini tükettiğini, şirketlerin teknik olarak iflas etmesinden yönetimlerinin sorumlu olup olmadığının ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. İBB Meclisi Kasım toplantısında konuşan Kaynar, BELTUR'un adının İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde 11 defa geçtiğini belirtti. Kaynar, BELTUR'un teknik olarak iflas etmesinde şirket yönetiminin sorumluluğu olup olmadığını sordu. İSFALT için de söz alan ve İSFALT'ın 2024 yılında zararının 288 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Kaynar, "Büyükşehir Belediyesi aldığı asfaltın parasını mı ödemedi? Bu şirket için hem Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde hem de diğer iddianamede birtakım ifadeler var" diye konuştu.