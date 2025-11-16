11 şehir ayağa kalktı

Başkan Erdoğan, Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde depremzede Fahri Kizir ve ailesini ziyaret etti. Aile fertleriyle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, ev hakkında sorular yöneltti. Evlerin çok güzel olduğunu anlatan Kizir, "11 şehri birden ayağa kaldırmak, bunu da siz yaptınız" dedi. Ziyaret esnasında genç bir kız da Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın portrelerini çizdiği kara kalem resimleri hediye etti.

İŞTE TESLİM EDİLEN 45 BİN 342 KONUTUN İL İL DAĞILIMI

Malatya................. 21 bin 760

Hatay..................... 11 bin 320

Kahramanmaraş..... 6 bin 523

Gaziantep................ 3 bin 834

Şanlıurfa........................... 644

Adıyaman......................... 376

Elazığ................................ 354

Osmaniye......................... 214

Tunceli................................ 97

Sivas.................................... 79

Bingöl................................. 62

Diyarbakır........................... 50

Kayseri................................ 15

Adana................................. 14