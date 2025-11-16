11 şehir ayağa kalktı
Başkan Erdoğan, Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde depremzede Fahri Kizir ve ailesini ziyaret etti. Aile fertleriyle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, ev hakkında sorular yöneltti. Evlerin çok güzel olduğunu anlatan Kizir, "11 şehri birden ayağa kaldırmak, bunu da siz yaptınız" dedi. Ziyaret esnasında genç bir kız da Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın portrelerini çizdiği kara kalem resimleri hediye etti.
İŞTE TESLİM EDİLEN 45 BİN 342 KONUTUN İL İL DAĞILIMI
Malatya................. 21 bin 760
Hatay..................... 11 bin 320
Kahramanmaraş..... 6 bin 523
Gaziantep................ 3 bin 834
Şanlıurfa........................... 644
Adıyaman......................... 376
Elazığ................................ 354
Osmaniye......................... 214
Tunceli................................ 97
Sivas.................................... 79
Bingöl................................. 62
Diyarbakır........................... 50
Kayseri................................ 15
Adana................................. 14