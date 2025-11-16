Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: Yolsuzlukları savunmak dışında yaptığın bir iş var mı!

Başkan Erdoğan, Adıyaman konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'i eleştirdi:

Ana muhalefetin başındaki zat, günlerdir hem çok çirkin ifadelerle bizi, yargı mensuplarımızı ve yolsuzluk iddialarının üzerine giden herkesi hedef alıyor hem de muhalif kimliğiyle öne çıkan gazetecileri sırf hoşlarına giden cümle kurmadılar diye, milletin kesesinden besledikleri trol ordularına linç ettiriyor. Son seçimde beraber kapı kapı gezdikleri, 'Kazanırsak Türkiye'yi uyum içinde yöneteceğiz' dedikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor. Öyle bir faşizm ki aykırı tek bir söze, fikre, görüşe tahammülü yok.

Oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımıza her gün üç-beş defa konuşuyor. Elinden mikrofon hiç eksik olmuyor. Peki, ne dediğini anlayabilen var mı? Ne demek istediğini çözebilen var mı? Yolsuzlukları savunmak dışında yaptığı bir iş var mı? Şimdiye kadar milletin ve memleketin faydasına kurduğu bir cümle var mı? Suç örgütü yakayı ele verdiğinden bu yana muvazeneyi iyice yitirdi. Çıkıyor her gün yargı mensuplarına hakaret ediyor. Sabah akşam birilerini tehdit ediyor. Allah aşkına, yargıyı siyasallaştırmanın, hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin, milletin kesesinden zenginleşenler haricinde kime ne faydası olacak?

Devletimiz tüm imkânlarını seferber etmişken yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldığı, aşağılandığı, horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük. Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık.

CHP'LİLER BIKTI

CHP Genel Başkanı'nın dürüstlükten ve siyasi olgunluktan uzak bu üslubu, en fazla CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir. Gazi Mustafa Kemal'in partisinin düşürüldüğü bu kötü durumdan bizim kadar onlar da rahatsız, onlar da şikâyetçi. Anlaşılan, onlar bu zatın işbilmezliğinden yılmışlar, bıkmışlar, usanmışlar. Yani, nereden tutsanız elinizde kalan, nereden baksanız hayal kırıklığı yaşatan zavallı, zayıf bir karakterle karşı karşıyayız.

YALANI ORTAYA ÇIKTIKÇA HER GÜN ÇARK EDİYOR

Özel'in sözlerine bakıyorsunuz, ne nezaket ne derinlik ne de tutarlılık var. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor, her gün çark ediyor. Sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi, ana muhalefetin genel başkanı mı ayırabilene helal olsun. Bunu söyleyince beyefendiler hemen rahatsız oluyor. Bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanının rezil üslubuna mecburen maruz kalıyorsunuz. Bu zatın, milletin milyarlarca lirasını iç eden, talan eden, başında bulundukları belediyeleri arpalığa çeviren şebekeyi aklama çabalarıyla, komiklikleriyle ilgilenmiyoruz.

SEÇİM BİTTİ, ATIP TUTANLARI NE GÖREN VAR NE DUYAN

Medyada ve sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları, meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören ne de duyan var. Sandıklar kapandı, seçim bitti, mürailerin de deprem bölgesiyle işi bitti. Biz ise deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Buradaki çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Sizlerin talep ve beklentilerine kulaklarımızı hiçbir zaman tıkamadık. Sadece enkazları kaldırmadık. Çok daha önemlisi, Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk, Adıyaman'da doğduğumuz gibi.