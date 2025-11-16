Depremzedeye sözümüzü tuttuk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

11 ilimizde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını hep birlikte teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Yeni yuvalarımızın hayırlı olmasını diliyor, Rabb'imden hanelerine kavuşan her bir kardeşimizin evine huzur, güven ve bereket vermesini niyaz ediyorum. Depremzede vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Sizin sevginize, samimi dualarınıza mazhar olmaktan daima onur duydum. Bugüne kadar biz de sizin bu teveccühünüze halel getirmedik. Size mahcup olmadık. Sizinle olan kavlimize gölge düşürmedik.

Millet ve devlet olarak gerçekten çok zor bir imtihanla sınandık. Dünyada çok az milletin taşıyabileceği büyüklükte devasa bir yükün altından omuz omuza vererek hamdolsun başarıyla kalktık. Bir yandan kardeşlerimizi yeni evlerine kavuşturuyor, diğer yandan depremden etkilenen tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Eylül ayında Malatya'da 304 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de söz verdiğimiz gibi konutlarımızın yüzde 78'ini tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını Adıyaman'ımızda teslim ediyoruz.

GÜNDE 550 YENİ KONUT

Biz, sadece işimize bakıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözleri her ne pahasına olursa olsun tutmaya bakıyoruz. Tüm mücadelemiz bunun içindir. Tüm gayretimiz, sizleri bir an önce yuvalarınıza kavuşturmak içindir. Bunu da öyle laf olsun, hamaset olsun diye söylemiyorum, tam tersine hakikatler böyle olduğu için bunları ifade ediyorum. Bakın, ana muhalefetle aramızdaki zihniyet farkını görmek için şu rakamlar bile yeterlidir: Bugün, deprem bölgesindeki 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyor. Dikkatinizi çekiyorum; dakikada üç, saatte 23, günde 550 yeni konut yapıyoruz.

ADIYAMAN'A 5 BİN SOSYAL KONUT

İnsanımızın hayatına dokunan, şehirlerimizin çehresini değiştiren projelerle yol alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz, 500 bin sosyal konut projemizi ilan ettik. 10 Kasım'da da başvurular başladı. Maşallah milletimiz projeye çok yoğun ilgi gösteriyor. Kampanyamız kapsamında Adıyaman'ımıza da 5 bin sosyal konut yapacağız.

BİZ ESERLERLE KONUŞURUZ

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Hizmetlerimizle konuşuyoruz. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayınız: Bizim boş işlerle, boş tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Millete ve memlekete hiçbir hayrı dokunmayan sahte ve sanal gündemler bizim umurumuzda bile değil. Yaparsa AK Parti yapar. Sevgili kardeşlerim, sevgili Adıyamanlılar, atalarımızın dediği gibi "iş bilenin, kılıç kuşananın".