Devlet bizi hiç yalnız bırakmadı

Hatay'da asrın felaketinde evi yıkılan ve 2 yılı aşkın süre ailesiyle birlikte konteynerde yaşayan depremzede İrfan Şekereoğlu 8'inci kura çekimiyle evinin anahtarını teslim aldı. Şekeroğlu, "Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı, depremden 2 buçuk yıl sonra bize ev çıktı ve evimize yerleştik. Soğuk kış günlerini ailemle birlikte yeni yuvamda geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evimiz çok güzel. Allah devletimizden razı olsun, biz evlerin bu kadar güzel olacağını hiç düşünmüyorduk. Eve hiçbir masraf yapmadan eve yerleştik. Yaparsa Cumhurbaşkanımız yapar" dedi.