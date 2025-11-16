Kıbrıs milli davamız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıldönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Başkent Lefkoşa'daki törenler, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın sabah tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Törende daha sonra protokol sırasına göre Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanlığı'nı (MSB) temsilen Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran anıt özel defterini imzaladı.

KKTC'nin 42. kuruluş yıldönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha sonra Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit töreni ile devam etti. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende, askeri birlik ve öğrencilerin kortej geçişi yapıldı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı komandolar ve askeri araçların geçişi törene katılanlardan alkış topladı. KKTC'nin başta Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke olmak üzere tüm kentlerinde askeri geçit törenleri yapıldı. KKTC'nin 42. kuruluş yıldönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk savaş gemileri Girne ve Gazimağusa limanlarında halkın ziyaretine açıldı.

YALNIZ BIRAKMAYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'nin 42. kuruluş yıldönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda şunları kaydetti: "Bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz." TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise "Kıbrıs Türk Devleti'nin daha da güçlenmesi, uluslararası alanda tanınırlığının artırılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.