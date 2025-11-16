Şehit Pilot Yarbay Korkmaz’a son görev

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düştü. Kazada şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın (41) cenazesi İstanbul Büyükçekmece'deki baba evine getirildi.

HELALLİK ALINDI

Askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, ailesinin yaşadığı eve omuzlarda taşındı. Korkmaz'ın yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaş evin önünde bir araya gelerek dualar etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve çok sayıda siyasinin, şehit ailesi ve yakınlarının, vatandaşların ve şehit Korkmaz'ın asker arkadaşlarının katıldığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına bindirilip son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin oğlu ve eşi ayakta durmakta zorluk çekti. Şehit Korkmaz, Büyükçekmece Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞEHİT BABASININ ŞAPKASINI KOYDU

Helallik alınması sırasında duygusal anlar yaşandı. Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi, burada alınan helalliğin ardından cenaze namazı için Büyükçekmece Küba Camii'ne götürüldü. Şehidin oğlu, babasının asker şapkasını tabutunun başına koydu.

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Nuri Özcan'ın Karabük'te yaşayan babası Mehmet Özcan'ı telefonla arayarak taziyede bulundu. Erdoğan, Özcan'a, "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aile fertlerini başsağlığı diliyorum. Hepsine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. Şehidin babası Mehmet Özcan da "Sağ olun Cumhurbaşkanım vatanımız sağ olsun" dedi.