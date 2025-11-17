Atamer Mahallesi’nde evler çöküyor

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Konak ilçesi Atamer Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların, Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle maruz kaldığı yapısal riskleri yerinde inceledi. 2018'den beri süren Onat Tüneli çalışmalarının mahallede ciddi hasarlara yol açtığını belirten Bursalı, "Bir felaket yaşanmadan gerekli adımlar atılmalı" dedi.

ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Saha ziyaretinde mahalledeki çok sayıda evi inceleyen Bursalı, bazı yapıların dış cephelerinde geniş çatlaklar, zeminlerde yarıklar oluştuğunu, duvarların iç kısımlarında ise neredeyse bir karışlık ayrılmalar bulunduğunu ifade etti. Bursalı, "3 aylık bebeğiyle yaşayan da var, 90 yaşında anne babasıyla yaşayan da... İnsanlar her gün korku içinde uyanıyor" diye konuştu.

Vatandaşların İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan aylardır randevu alamadığını belirten Bursalı, "Bu insanlar bir yıldan fazladır seslerini duyurmaya çalışıyor. Ne randevu veriliyor ne de bölgeye gidiliyor. Oysa belediye başkanlığı, rozet çıkarıp tüm kente eşit hizmet etme makamıdır" dedi. Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş ve parti teşkilatıyla birlikte uzun süredir konuyu takip ettiklerini vurgulayan Bursalı, "Görevimiz siyaset yapmak değil, can güvenliği tehlikede olan vatandaşlarımızın hakkını savunmaktır" ifadelerini kullandı.

Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak, "Bir an önce bölgeye gelip inceleme yapın, üstünüze düşeni yerine getirin. Eğer adım atmazsanız, vatandaşlarımız adına tüm yasal süreçleri işletmek için gerekeni yapacağız" dedi. Atamer Mahallesi'nde yaklaşık bin kişi yüzün üzerinde evde yaşıyor ve bölge sakinleri uzun süredir yapı güvenliği konusunda çözüm bekliyor.