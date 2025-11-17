Scooter kazası hayattan kopardı

İstanbul'da elektrikli scooter süren 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emirkulu, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, geçtiğimiz gün Sultanbeyli ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'nde 15.25 sıralarında yaşandı. Trabzon Caddesi'nde ilerleyen otomobil, ara sokaktan çıkan scooterı fark edemedi. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Emirkulu yere düştü. O anlar yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin cadde boyunca seyrederken scootlerla neredeyse aynı anda kavşağa girdiği, çarpışmanın kaçınılmaz hale geldiği görüldü.

Kazada ağır yaralanan Mesna'ya sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Küçük çocuk ambulansla Pendik'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, otomobil sürücüsü Neşe Ç.'yi gözaltına alırken, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Emirkulu, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na götürülen Emirkulu'nun cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.