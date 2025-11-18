Son dakika! Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan ilk rapor: İşte öncelikli bulgu

Son dakika haberleri: Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp Ön Raporu açıklandı.Anne ve iki çocuğun otopsi örneklerinde toksik madde tespit edilmedi. Ancak aynı otelde iki kişinin daha benzer şikâyetlerle hastaneye kaldırılması sonrası Adli Tıp, “kimyasal madde zehirlenmesi” ihtimalini birinci sıraya koydu. Kesin ölüm sebebi patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik incelemelerin tamamlanmasıyla belirlenecek.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 18:07 Son Güncelleme: 18 Kasım 2025 18:32

Son dakika haberleri: Böcek ailesinin Adli Tıp ön raporu çıktı. Raporda, ölüm nedeni kimyasal madde zehirlenmesi olarak yer aldı. Gıda zehirlenmesinin düşük ihtimal olduğu belirtildi. "GIDA ZEHİRLENMESİ İHTİMALİ DÜŞÜK" Almanya'dan Türkiye'ye gelen Fatih'te bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu çıktı. Günlerdir gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken ATK'dan çıkan raporda gıda zehirlenmesi ihtimalin düşük olduğu belirtildi. Raporda, ölüm nedeni kimyasal madde olarak zehirlenmesi olarak açıklandı.

NE OLMUŞTU? Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da hayatını kaybederken babanın tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.