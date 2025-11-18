Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan ilk rapor: İşte öncelikli bulgu
18.11.2025 | 18:34
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp Ön Raporu açıklandı.Anne ve iki çocuğun otopsi örneklerinde toksik madde tespit edilmedi.
