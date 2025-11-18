Bursa'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) ortaokul öğrencilerine yönelik organize ettiği 'Kitap Kurdu Yarışması'nın lansmanı gerçekleştirildi. Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, bu yıl 8'inci kez düzenlenen yarışmaya 400 bin ortaokul öğrencisinin katılmasını hedeflediklerini, kazananlara, katıldıkları iller ile ilçeler bazında çeşitli ödüller verileceğini söyledi.

Yarışmanın, Türkiye'nin ortaokul düzeyindeki en büyük kitap okuma yarışması olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Biz kitap okuyan gençlik istiyoruz. Başarılı, merak eden, araştıran gençlik istiyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerini taşıyacak, başaracak gençlik tam da böyle bir gençliktir. Cumhurbaşkanımızın her daim işaret ettiği gibi; bir elinde bilgisayar, bir elinde kitap olan, araştıran, daha iyi bir dünya hayali uğruna bir şeyler yapmaya çalışan bir gençlik. Necip Fazıl'ın, Mehmet Akif'in işaret ettiği, hem imanlı hem inançlı hem de çağın gereksinimlerini fazlasıyla kuşanmış bir gençlik."