İBB ve İSKİ yöneticileri çamurlu sudan içer mi?

İstanbul'un bazı ilçelerinde son günlerde meydana gelen musluktan akan çamurlu su konusu İBB Meclisi'nde gerçekleşen İSKİ Genel Kurulu'nda gündeme geldi. AK Partili İBB Meclis üyesi Muharrem Balık tarafından verilen soru önergesinde, "CHP'nin seçim öncesi musluktan içilebilir su vaadine rağmen son dönemlerde musluklardan akan su, İstanbul halkını şaşırtmaktadır. Bazen çamur kıvamında, bazen filtre kahve kıvamında, bazen de özellikle kokusu ve renginden dolayı lağım suyunu andıran şekilde musluklardan su akmaktadır. İBB veya İSKİ yöneticileri musluklardan akan bu sudan içebilmiş midir?" denildi.

Bu konuda İSKİ'den yapılan resmi açıklamaya da değinen Balık, "Musluktan akan suyun analiz sonuçları İstanbul halkıyla paylaşılmış mıdır?" ifadesini kullandı. Yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Bu arada, TÜFE ile Yİ-ÜFE ortalamasına göre suya her ay zam uygulamasına yeni yılda da devam edilmesi teklifi, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık kabul edildi.