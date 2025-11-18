Maydonoz Döner Ankara iddianamesi tamamlandı! 9 şüpheli hakkında 18 buçuk yıla kadar hapis cezası talebi

İddianamede Somca Gıda/Maydonoz zincirine ilişkin şubelerin sahipleri, birinci ve ikinci derece yakınları ile şirketin resmi ve gayri resmi ortaklıklarının tespiti üzerinde duruldu. MASAK analizleri, birçok hesabın gelirleriyle çıklanamayacak yoğun para giriş/çıkışları barındırdığını; yurtdışından ve yurtiçinden gönderilen paraların çeşitli aracı kişiler (muavenetçi) üzerinden şubelere aktarıldığını, kargo ve saklama (zula) yöntemleriyle gönderimler yapıldığını ortaya koydu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Maydonoz döner Ankara iddianamesi tamamlandı. İddianamede, Maydonoz Döner markasının franchising ağı ve Somca Gıda A.Ş. üst kuruluşu üzerinden örgütsel finansman sağlandığı, bazı şubelerin resmi/gayri resmi ortaklıklar yoluyla FETÖ iltisaklı şahıslara kaynak aktardığı tespit edildi. MASAK raporları ve telefon-dijital kayıt analizleri, kargo içinde para gizleme, ATM kartsız para yatırma, PTT ve banka kanallarıyla "maişet" transferleri gibi yöntemlerin kullanıldığını; bazı paraların "ürün alımı" ya da "kira/kar payı" gibi belgelemek suretiyle aklandığı tespitlerine yer verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nden FETÖ üyeliği nedeniyle mahkûmiyet alan Şüpheli, Ahmet Mutlu Köylü'nün, 20 Ekim–17 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 bin 550 dolar ve 500 euro ile çeşitli tarihlerde TL transferleri yaptığı tespit edildi. Mehmet Fatih Kaymaz gibi belirli şahıslara, önemli meblağlarda para gönderdiği, gayri resmi ortaklıklar ve kar payı dağılımlarından pay aldığı belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Maydonoz Döner ve Somca Gıda A.Ş. üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansman sağlandığı iddiaları çerçevesinde şüphelilerin örgütle bağlantıları tek tek belgelendi. MASAK raporları, dijital incelemeler ve tanık beyanları, şüphelilerin yurtiçi ve yurtdışına para transferleri, gayri resmi ortaklıklar ve örgütsel koordinasyon faaliyetlerini ortaya koydu.

Dijital incelemelerde Signal, Whatsapp , iCloud mesajları ve HTS kayıtları üzerinden örgütsel iletişim ve para teslimi koordinasyonuna dair içerikler tespit edildi. Bazı şüphelilerin kod adları, yurt dışındaki firari şahıslarla irtibatları, randevu/teslim talimatları ve numara silme/posta ile devam etme gibi gizlilik uygulamaları kayıtlarda yer aldı.

PARAYI TOPLAYALIM

Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasından mahkûmiyeti bulunan ve İncek şubesinin resmi ortağı olan şüpheli Bahadır Tatlıbaş'ın CMK 135 tedbiriyle elde edilen dinlemelerde "paraları toplayalım" ifadeleri tespit edildi. 2023–2024 döneminde Cafer Bacak, Bahadır Ökkeş Korun ve Adem Arslaner gibi çok sayıda kişiye yüzbinlerce TL transferi yaptığı belirlendi.

2 MİLYON TL DEĞERİNDE ALTIN VE DÖVİZ AKTARDI

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden mahkûmiyet kaydı bulunan şüpheli Cevat Dallı'nın Bağlıca şubesinde Signal ve iCloud üzerinden örgütsel yazışmalar yaptığı ve Almanya bağlantılı temaslar kurduğu tespit edildi. Şubeye ait 2 milyon TL değerindeki altın ve dövizin bazı şahıslar aracılığıyla teslim edildiği. Tarık Metin, İlknur Öz, Ebubekir Torun ve Mehmet Fatih Salman'a yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

REKLAM VE TABELA ÜZERİNDEN HİSSE ALMIŞ

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasında adı geçen şüpheli Ebubekir Torun'un şubelerden reklam ve tabela işleri üzerinden hisse aldığı, Levent Doğan ile yoğun para trafiğinde olduğu ve KHK'lılar platformu gibi dijital gruplara üye olduğu tespit edildi. Cevat Dallı'ya bir milyon TL seviyesinde, Levent Doğan'a ise 337 işlemle toplam 1 Milyon 726 bin lira transfer ettiği ortaya çıktı.

ÖRGÜTE PERSONEL SAĞLAMAKTAN GÖREVLİ

Kırşehir dosyasında adı geçen şüpheli Emrah Ak'ın ise, Balgat şubesinin resmi ortağı olarak şube devri ve örgüte personel sağlanması konularıyla tape kayıtlarında yer aldığı, Banka hareketlerinde Osman Uzgur, Tunahan Aktaş ve Bahadır Ökkeş Korun gibi kişilere yapılan transferler izlendiğinde bazılarını alacak-verecek veya işçi-işveren ilişkisi olarak izah ettiği görüldü.

SİGNAL ÜZERİNDEN KOD ALARIYLA ÖRGÜTLE İLETİŞİM

Van dosyasında adı geçen Şüpheli Huzur Özer'in ise Signal üzerinden kod adlarıyla örgütsel iletişim sağladı. Dikmen ve Konya şubeleriyle gayri resmi ortaklık ilişkileri, yüksek tutarlı para transferleri ve iş arayan KHK'lılarla yazışmalar yürüttüğü tespit edildi. Bazı transferleri bağış veya iş ilişkisi olarak izah etse de MASAK analizlerinin çoğunu ticari ilişkiyle bağdaştırmadığı belirtildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKAN KİŞİLER REFERANSIYŞA İŞE ALIM

Niğde dosyasında adı geçen şüpheli Mustafa Sayın'ın bir şubede gayri resmi ortak, diğerinde resmi ortak olduğu, Hasan Temizsoy'a 250 bin lira gibi yüksek tutarlı transferler yaptığı, Signal üzerinden örgütsel irtibat kurduğu, şüpheli Mustafa Yavuz Özmen'in Ankara Etlik şubesinin resmi sahibi olduğu cezaevinden çıkan kişiler referansıyla işe alım konuşmaları yaptığı Ahmet Şanal'a 1 milyon 970 bin 199 lira, Yaşar Özbekmez'e 1 milyon 189 bin 21 lira TL transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

KUYUMCULUK ÜZERİNDEN TOPLANAN PARALARIN DAĞITIMINA ARACILIK

Kuyumculuk üzerinden toplanan paraların dağıtımında aracılık ettiği iddia edilen şüpheli Tahsin Özbay'ın 241 şahısla yüksek tutarlı hesap hareketleri gerçekleştirdiği Hesabına giren net nakitin yaklaşık 5 milyon 410 bin 278 lira olduğu kaydedildi.

SAVCILIK, ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNUN DEVAM ETTİĞİ KANAATİNE VARDI

Savcılık, elde edilen deliller, MASAK raporları, dijital materyal incelemeleri, tanık ve itirafçı beyanları ile Yargıtay içtihatlarını dikkate alarak; şüphelilerin bir kısmının daha önce FETÖ'den mahkûm oldukları, mahkûmiyetten sonra da örgütsel bağlarını yeniden kurdukları ve süreklilik, çeşitlilik ile yoğunluk arz eden finansal faaliyetlerde bulundukları değerlendirmesini yaptı. Buna göre, eylemlerin 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4/1-2 maddeleri kapsamında "terörizmin finansmanı" suçunu oluşturduğu; ayrıca örgüt üyeliği suçunun devam ettiği kanaatine varıldı.

18,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede Maydonoz Döner markası ve bağlı şirket yapısı üzerinden örgütsel finansman sağlanmasına ilişkin 9 şüpheli hakkında ayrı ayrı 18 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına ilişkin dava, 21 Kasım'da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.