Silah bırakan PKK Zap’tan çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de desteği ile devam eden terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gelişme daha yaşandı. İmralı'dan yapılan fesih çağrısından sonra PKK silahları bırakıp kendini feshederken, bir süre önce de örgüt Türkiye'den tamamen çekildi. Kuzey Irak'a çekilen PKK, Türkiye sınırına yakın kampları da boşaltmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe harekâtlarıyla alan hâkimiyetinin sağlandığı sınırımıza yakın yerlerde bulunan kamplarda yer alan PKK, Kuzey Irak'ın iç kesimlerine çekilmeye başladı. Süreç kapsamında örgüt Kandil bölgesine doğru çekilirken, bir dönem 'kale' olarak gördüğü Zap Vadisi'ni boşalttığını duyurdu. Kuzey Irak'ta yer alan kamplar arasında, Kandil'den sonra en büyük alan olan ve Türkiye'ye sızma amacıyla kullanılan Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşısındaki Zap Vadisi kampında örgütün onlarca mağara ve sığınağı olduğu belirtiliyor.

ÇATIŞMA RİSKİ ORTADAN KALDIRILDI

Örgütün Zap'tan çekildiğine dair yaptığı açıklamada, "Türkiye sınırları içinden Medya Savunma Alanlarına geri çekilen örgüt elemanlarından 25'inin bizzat hazır bulunduğu 26 Ekim tarihli basın toplantısında yaptığımız açıklamamızda, sınır üzerinde de çatışma riski bulunan yerlerde çatışmayı önleyici düzeltmeler yapacağımızı belirtmiştik. O tarihten bu yana ilgili organların yaptığı çalışmalar temelinde Zap alanında önemli bir sonuca ulaştık. 16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır. Türkiye sınırları içindeki çatışma riski nedeniyle geri çekilmenin ardından, Zap alanında yaptığımız bu çekilme ve düzeltme de Öcalan'ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkı olmakta ve sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye'nin barışına hizmet edeceği inancındayız" ifadelerine yer verildi.