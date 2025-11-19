Aileyi merkeze alan adımlar dünyaya nefes olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın eşi Diana Nausediene'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesi"ne video mesaj gönderdi. Mesajında, ailenin önemine dikkati çeken Erdoğan, ailenin güçlendirilmesinde yeni bir vizyonun inşasına ilham vereceğine inandığını bildirdi.

AİLELERİ DESTEKLİYORUZ

2025'i Aile Yılı, 2026-2035 dönemini ise Aile ve Nüfus On Yılı ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Zira nasıl ki kökleri çürüyen bir ağacın ayakta kalması mümkün değilse aile kurumunun temellerinin zayıfladığı bir toplum da geleceğe güvenle bakamaz. Bu nedenle ülkemizde çalışma ve aile hayatı arasındaki çatışmayı bertaraf edecek politikalar uyguluyoruz. Konut edinme ve evlilik kredileri, çalışan anne ve babalar için doğum izni, kreş desteği, esnek çalışma saatleri, anneler için süt izni ve bilinçlendirme kampanyaları gibi birçok hizmetle gençleri ve aileleri destekliyoruz" dedi.

DÜNYA ÇIKMAZA SÜRÜKLENİR

2030'da dünyada her 6 kişiden birinin 60 yaşın üzerinde olacağının öngörüldüğünü aktaran Erdoğan, "Doğurganlık oranı, kadın başına 2.2'ye gerilerken ülkelerin yarısından fazlası, çoktan kritik eşik olan 2.1'in altına düşmüş durumda. Oysa her doğum, dünyanın baharına yeni bir gün ekler. Doğum oranının düşmesi, genç nüfusun azalmasıysa ekonomik büyümeyi yavaşlatır. Sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri üzerinde ciddi mali baskılar oluşturur. Kendini yenileyemeyen dünya, kaçınılmaz olarak büyük bir çıkmaza sürüklenir" dedi. Kültür endüstrisinin bireyi hayatın merkezine konumlandırdığını da belirten Erdoğan, birlikte kutlanan bayramların nostalji olduğunu söyledi.