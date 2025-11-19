Cemevlerinde altın çağ

2022 yılında kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, toplum içerisindeki birlik ve beraberliği pekiştirecek önemli adımlar atmaya devam ediyor. Her sene katlanarak artan hizmetler kapsamında bir yandan cemevleri tek tek ihya ediliyor, diğer yandan Alevi-Bektaşi kültürüne dönük bilimsel çalışmalar ve kültürel etkinlikler hayata geçiriliyor. Başkanlık eliyle bugüne kadar 111'i deprem bölgesinde olmak üzere 437 cemevinin bakım-onarım ve tefrişatı tamamlandı. Halihazırda 458 cemevinde ihya süreci titizlikle devam ediyor. Buna ek olarak cemevlerinde kütüphane birimleri kurulmak üzere 27 bin kitap temin edildi ve dağıtımına başlandı. Başkanlık yalnızca 2024 yılında 258 milyon lira ödenekle 355 cemevinin tadilat ve tefrişatını gerçekleştirmişti. Aydınlatma gideri karşılanan cemevi sayısı da tarihi seviyelere ulaştı. 2024 yılı şubat ayında 718 olan bu sayı, bugün itibarıyla 1059'a çıktı. Başkanlık, yalnızca kendilerine yapılan başvurular doğrultusunda, gönüllülük esasıyla cemevlerinin aydınlatma giderini karşılıyor.