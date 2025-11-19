CHP’nin ’para kuleleri davası’ ertelendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekilen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen Para Kuleleri soruşturmasında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti.

YARGILAMA BAŞLADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 tutuksuz sanık Eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı, Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sanık Özgür Nas ve Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz ve avukatları katıldı.

"GÖRÜNÜR OLMAK İÇİN BAĞIŞI ELDEN VERDİK " Eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı savunmasında, "Bu konuyla ilgili savcılıktaki beyanım da geçerli. O zaman Canan Kaftancıoğlu'nun bir çağrısı olmuştu. Yüz yıllık partinin istanbul il binasının olması için başlatılan kampanya hakkında birkaç meclis üyesi aramızda konuştuk. Muammer Keskin'in yanına giderek bağışta bulunmak istediğimi söyledim. Miktar da 30 bin TL civarıydı. Biraz görünür de olmak istedik. Makbuz mevzusuna da gelirsek Muammer başkanın makbuz düzenleme yetkisi yok. O bu konularda da çok titizdir. Daha sonra makbuzları bize ulaştıracağını söyledi. Pandemi dönemine de denk gelince makbuzu düşünemedik. İnsanlar can derdine düşmüşken bizim makbuz derdine düşmemiz hayatın olağan akışına da aykırıydı. Makbuzsuz bağış yapmak suç olabilir ama burada bağış yapan değil makbuzu düzenlemeyen suçlu olabilir. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum"

AYM'NİN MALİ DENETİM RAPORU İNCELENECEK Sanık avukatlarının Anayasa Mahkemesi'nin denetim raporu gelene kadar davanın durdurulması talebini mahkeme celse arasında incelemeye karar verdi. Avukatların derhal beraat talebi ise reddedildi.

Mahkeme duruşmayı 15 Nisan 2026'ya erte ledi.