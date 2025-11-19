İşçiler çareyi Ankara’da arıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde sosyal hakları ödenmeyen işçilerin başlattığı eylem sonuçsuz kaldı. İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ'ta çalışan, DİSK/Genel-İş Sendikası'nın 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerinde örgütlü işçiler, üç aydır yatırılmayan sosyal hakları nedeniyle geçen hafta dört gün süren bir oturma eylemi gerçekleştirmişti. İşçilerin adına eyleme şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri katılmış, belediyeden geciken ödemelere ilişkin net bir takvim talep edilmişti. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden beklenen yanıt gelmedi. Belediye, yaptığı açıklamada eylemin hukuksuz olduğunu savunurken, işçiler tarafından dile getirilen üç aylık sosyal hak alacağının bulunmadığını iddia etti.

MAĞDURİYET SÜRÜYOR

Sendika ise işçilerin mağduriyetinin sürdüğünü belirterek belediyenin yaklaşımına tepki gösterdi. Görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine sendika yöneticileri, konuyu DİSK Genel Merkezi ile değerlendirmek üzere Ankara'ya gitti. Şimdi gözler, DİSK/Genel-İş Genel Merkezi'nde yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Şube başkanları ve genel merkez yöneticilerinin, ödenmeyen haklara ilişkin yol haritasını netleştirmesi bekleniyor. Toplantıdan çıkacak yönlendirmeye göre sendikanın önümüzdeki günlerde daha geniş katılımlı eylemler düzenleyebileceği ifade ediliyor. İşçiler ise sosyal haklarının ne zaman ödeneceğine dair belirsizliğin bir an önce giderilmesini talep ediyor.