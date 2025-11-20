15’in üzerinde vekil kazan kaldırdı

CHP'li belediyelerde sonu gelmeyen yolsuzluk iddiaları, partiyi bir kez daha ikiye böldü. CHP yönetiminin adı soruşturmalara karışan partilileri sorgusuz sualsiz savunmaya çalışması, iç muhalefette isyan dalgası başlattı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen vekiller, Özgür Özel'e mektup yazarak, mahkemelik olan isimlerin parti içerisinde de yargılanmasını talep etti. Basına sızan mektupta, soruşturma süreçlerine ilişkin "Saha çalışmalarımızda bizlere ısrarla sorulan bazı sorulara cevap vermekte zorlanıyoruz" ifadeleri dikkat çekti. 15'in üzerindeki vekil, Özel'e 3 farklı taleplerini iletti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilere isim vermeden gönderme yapılan metinde, "Ciddi iddia ya da iftiralara maruz kalan partililerin konumu ve görevi ne olursa olsun, parti içinde bir muhakeme sürecine tabi tutulması ve bunun için gerekirse bir heyet kurulması" çağrısında bulunuldu. Bir diğer başlıkta, "İtirafçı ya da iftiracı konumda kişilerden halen parti üyeliği devam edenlerin ilişiklerinin kesilmesi" istendi. Metinde, parti yönetiminin Aktaş'a 'iftira davası' açması istendi. Söz konusu vekillerin arasında; Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Mustafa Adıgüzel ve Rıfat Nalbantoğlu gibi isimlerin yer aldığı bildirildi.