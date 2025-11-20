3 aydır ödenmeyen alacaklarımızı verin

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji, İzelman ve İzfaş şirketlerinde görev yapan yaklaşık 20 bin işçi, üç aydır ödenmeyen sosyal hakları nedeniyle oturma eylemi başlatmıştı. DİSK/ Genel-İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şube başkanları, sorunları görüşmek üzere cuma günü Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile bir araya gelecek. Toplantıya Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da katılacak. Görüşmede geriye dönük ödemeler ve ücretsiz izne çıkarılan, yeni görevlendirme yapılmayan işçilerin durumu ele alınacak. Sendika, gelişmeleri işçilere SMS ile duyururken, tüm dikkatler cuma günü yapılacak toplantıya çevrildi. Uzlaşma sağlanamazsa kitlesel eylemler gündeme gelebilir.