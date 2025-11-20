Deniz taksi için ihale var para yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borç yükü, Başkan Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan Deniz Taksi Projesi'ni de etkiledi. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi'nin meclis toplantısında konuşan İZDENİZ A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Marım, projenin finansal sıkıntılar nedeniyle hayata geçirilemediğini açıkladı.

BALIKLAR ÖLDÜ

Marım, "Taksi ihalesini yaptık ama finansal problemimiz var. Antalya'dan aldığımız deniz dolmuşları yakında İzmir'e gelecek" dedi. Projenin gecikmesinde belediyenin mali durumunun belirleyici olduğunu ifade eden Marım, iç körfezdeki kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili de bilgi verdi. Geçtiğimiz iki yılda körfezden yaklaşık 100 ton ölü balık toplandığını söyleyen Marım, kirliliğin yılların birikimi olduğunu vurguladı. Denizdeki plankton patlamalarının durumu kötüleştirdiğini belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayıyla Çin'den getirilen modifiye kil uygulamasının başladığını açıklayan Marım, olumlu sonuçlarla bu yıl 16 ton balık ölüsü toplandığını ifade etti. Körfezdeki kötü kokunun kısa vadede çözülemeyeceğini belirten Marım, İzmirlilere "Pis kokuyu almaya devam edeceksiniz" uyarısında bulundu.