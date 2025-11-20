Ekrem’i biliyorduk pislikler temizlenecek

HP'li Kurtuluş Uygur, yolsuzluktan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlere sert tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e verdiği destekle bilinen CHP'li Uygur, "Biz Ekrem'i zaten biliyorduk. 2019'da Ekrem'le olmaz dedik. Ortalık yıkıldı" diyerek isyan etti. Uygur, parti içindeki beklemede kalan isimlere "Gün taraf seçme günüdür. Ya açık açık çıkın beraber savaşalım ya da idare-i maslahatçılık oynamayın" çağrısında bulundu. Rıza Akpolat, Erdoğan Toprak, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Selin Sayek Böke, Tekin Bingöl ve Ali Mahir Başarır gibi isimleri tek tek eleştiren Uygur, "Ya adam olun ya gelin aslan gibi durun, ya da arkadan film çevirmeyin. Sizi izliyoruz" dedi. Parti içinde yolsuzluklara karşı temizlik çağrısı yapan Uygur, "Bizim Ekrem'lerle falan filan işimiz yok. Biz oraya noktayı koymuşuz. Bu partinin içindeki pislikler temizlenecek. Nokta" diyerek sözlerini tamamladı.