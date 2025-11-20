Son dakika | Başkan Erdoğan Güney Afrika’da G20 Liderler Zirvesi’ne katılacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımız, "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana teması altında icra edilecek Zirve'ye çeşitli oturumlar sırasında hitap edeceklerdir." dedi.

Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.