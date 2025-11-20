Tosuncuk Mehmet Aydın'dan Çiftlik Bank mağdurlarına mektup! "Ödeme yapacağım" dedi | Pişkin teklifte bulundu

45 BİN 376 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ı, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle ve Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olmak", "Mal varlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.