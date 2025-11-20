Tosuncuk Mehmet Aydın'dan Çiftlik Bank mağdurlarına mektup! "Ödeme yapacağım" dedi | Pişkin teklifte bulundu
Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla arkasında binlerce mağdur bırakan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın cezaevinden mağdurlara dikkat çeken bir mektup yolladı. Pişkin ifadeler kullanan Mehmet Aydın, "Ödeme yapacağım" dedi ancak bir şart sundu. AHaber muhabiri Kadir Mercan canlı yayında o teklifi anlattı.
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden kendi el yazısıyla mağdurlara bir mektup gönderdi. Mektupta Uruguay ve Paraguay'da faaliyette olan Bitcoin tesisinde Bitcoin makinelerinin halen aktif olarak devam ettiğini belirten Aydın, ev hapsi uygulanırsa mağdurlara ödeme yapacağını iddia etti.
AHaber muhabiri Kadir Mercan, Aydın'ın 4414 kişiye borcu olduğunu kaydederek canlı yayında o teklifi anlattı.
Tosuncuk Mehmet Aydın'dan Çiftlik Bank mağdurlarına mektup | Video
Tosunculuk lakaplı Mehmet Aydın mektubunda şu ifadeleri kullandı:
"24 Ocak 2017 tarihinde Türkiye'nin en büyük bitcoin üretim tesisini kurdum. Şu an mevcut haliyle Uruguay ve Paraguay'da faaliyette olan Bitcoin tesisinde yer alan Bitcoin makineleri üretime aktif olarak devam etmektedir. Adli kontrol şartı olan ev hapsi uygulaması kapsamında tarafıma imkan verildiği takdirde zararları giderme durumumum olduğunu bir kez daha yineliyor, tüm mağdurlara ve kamuoyuna duyuruyorum"
ÇİFTLİK BANK DAVASI
Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada karar açıklanmıştı. Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın hakkında farklı suçlardan 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.