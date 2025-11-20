Video Yaşam Tosuncuk Mehmet Aydın'dan Çiftlik Bank mağdurlarına mektup | Video
Tosuncuk Mehmet Aydın'dan Çiftlik Bank mağdurlarına mektup | Video

Tosuncuk Mehmet Aydın'dan Çiftlik Bank mağdurlarına mektup | Video

20.11.2025 | 09:51

"Tosuncuk" lakabıyla anılan Mehmet Aydın, cezaevinden mağdurlara dikkat çeken bir mektup yolladı. A Haber muhabiri Kadir Mercan o teklifi anlattı...

