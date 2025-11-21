AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel’in esas işi kendi partisini temizlemek olmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden fışkıran skandalları ve yolsuzlukları örtbas etmeye uğraşmaktan başka bir siyasi faaliyeti yok. Özgür Özel'e kendi partisi içinden bile 'partiyi temizle' mesajları kamuoyuna açık biçimde ifade ediliyor. CHP'lilerin CHP'lileri ihbar etmesiyle başlayan süreç yargının konusu olmuştur. Tüm bunlar ortadayken Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini çetelerle ve suç örgütleriyle yan yana zikretmeye kalkması yine adresi şaşırdığını gösteren bir hadsizliktir. Kendi partisindeki odaklara söylemesi gerekenleri Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'mıza söylemesi, 'siyasi navigasyon' probleminin vahim boyutlara ulaştığını göstermektedir" dedi.