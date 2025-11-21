Başkan Erdoğan, G20 için Johannesburg’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Erdoğan, "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" ana teması altında icra edilecek zirvede çeşitli oturumlar sırasında hitap edecek. Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere, G20 liderleri ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle de bir araya gelmeleri öngörülüyor.

TRUMP VE PUTİN KATILMAYACAK

Güney Afrika, İsrail'e Gazze'deki eylemleri sebebiyle dava açtı. Türkiye'nin de müdahil olduğu dava, Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan "en güçlü soykırım davası" olarak görülüyor. Güney Afrika'da beyazların soykırıma uğradığını iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, zirveye katılmayacağını duyurdu. Trump, kendisinin yanı sıra Washington'dan hiçbir yetkilinin zirveye katılmayacağını söyledi. ABD Başkanı Trump, Gazze'de soykırım ve savaş suçu işlendiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine dava açtığı için de Güney Afrika'yı eleştiriyor. Rusya lideri Vladimir Putin de devam eden Ukrayna savaşı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı nedeniyle zirveye katılamayacak. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de zirveye katılması beklenmiyor, Çin zirvede başbakan düzeyinde temsil edilecek. Güney Afrika'daki G20 zirvesine 42 ülke ve uluslararası kuruluş temsilci gönderecek. Güney Afrika Dışişleri Bakanı Ronald Lamola, zirveye Trump'ın katılmaması konusunda "Dünyanın ABD olmadan da ilerleyebileceğini gösterme fırsatı" olduğunu dile getirdi.

YOKSUL ÜLKELERE FİNANSMAN

Güney Afrika, G20 başkanlığı sırasında özellikle yoksul ülkelerin iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkması için finansman sağlanmasını gündeme taşıyor. Uzmanlara göre bunun 2030'a kadar yılda yaklaşık 1 trilyon dolar kaynak gerektirdiği tahmin ediliyor. Bu arada G20 vesilesiyle Johannesburg'da yüksek düzeyli güvenlik önlemleri de alındı.