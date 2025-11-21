Öğretmenlerin yüzde 80’i son 20 yılda göreve başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda önemli açıklamalar yaptı. Tekin'in açıklamalarının satır başları şu şekilde:

ANLIK TAKİP: Bakanlık Yönetim Sistemi ile bir ili, ilçeyi ve okulun genel durumunu izleyebiliyoruz. Öğrencileri de anlık takip ediyoruz. Öğrenci hareketleri, devamsızlık, akademik başarı gibi göstergeleri anlık izleyip Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin gereği olarak yerinde ve zamanında müdahale, yönlendirme, iyileştirme çalışmalarını sürdürebiliyoruz.

500 YENİLİKÇİ SINIF KURULACAK: Okullardaki etkileşimli tahta sayısını 668 bine ulaştırmayı planlıyoruz. Böylece ilk, orta ve lise seviyelerindeki okulların tamamına yakınının etkileşimli tahta ihtiyacı karşılanacak. Bu yıl, 3 bin 480 okula bilişim teknolojileri (BT) laboratuvarı kuruldu. Önümüzdeki yıl da 2 bin yeni BT laboratuvarı ve 500 yenilikçi sınıf daha kurulmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz.

1 MİLYON EĞİTİM ORDUSU: 2002-2003 eğitim öğretim yılında resmi okullarımızda 515 bin 253 öğretmen görev yaparken, bu sayı 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1 milyon 34 bin 564'e yükseldi. Halen görevde bulunan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'i bu dönemde atandı. AK Parti hükümetleri boyunca 821 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirdik. 2002'de 367 bin 145 derslik varken 2024'te sayı 753 bin 571 dersliğe ulaştı.

KAPASİTE ARTACAK: Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında 10 bin 272 okul, 109 bin 401 derslik hasarsız/ az hasarlı, bin 295 okul, 9 bin 799 derslik ise kullanılamaz hâle geldi. 865 okul, 13 bin 321 dersliğin yapımı tamamlandı. Bin 553 okul, 23 bin 860 dersliğin yeni yapımı, 286 okul, 3 bin 695 dersliğin güçlendirilmesi ile deprem bölgesinde mevcut derslik kapasitesinin, deprem öncesi kapasitenin yüzde 15 üzerine çıkması sağlanacak.

TÜRKİYE SAYILI ÜLKELERDEN: OECD'nin 81 ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiği PISA 2022 raporuna göre ülkelerin uzun dönem performansları incelendiğinde son 20 yıllık dönemde matematik alanındaki performansını istikrarlı şekilde artıran 2 ülkeden biri ve fen bilimleri alanındaki performansını artıran 4 ülkeden biri Türkiye. Türkiye her iki alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biri oldu.