Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında verilen akşam yemeğine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında verilen akşam yemeğine katıldı. Yemekte Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin birinci günü, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın liderler onuruna verdiği akşam yemeğiyle sona erdi.
Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'da verilen yemekte Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.