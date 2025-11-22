Başkan Erdoğan’dan G20’de mazlumların sesi oldu: İsrail’in saldırıları Gazze’yi 70 yıl geri götürdü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Gelişmekte olan ihtiyaçlarını karşılayacak bir finansman sisteminin devreye alınması gerekiyor.

Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için de azami önemdedir. BM verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım, Filistin'in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürmüştür.

Ayrıntılar geliyor...