Son dakika | Başkan Erdoğan Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde konuştu: Ülkelerin borcu adil olarak yapılandırılmalı
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen “Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü” oturumunda konuştu. Başkan Erdoğan, "Küresel ticaretin yeniden canlanması için köklü bir uluslararası işbirliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç var Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Dünyada her 10 kişiden biri aşırı yoksul. Sınamalar dünya ekonomisini etkiledi. Ülkelerin borcu adil olarak yapılandırılmalı
Küresel ticaretin yeniden canlanması için köklü bir uluslararası işbirliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç var
G20'Yİ DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMEYE DAVET EDİYORUM
Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz
Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum