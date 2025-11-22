Başkan Erdoğan’ın “Daha Adil Dünya” vurgusu G20 kitapçığında

Güney Afrika’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi için hazırlanan “Liderler Mesajları Özel Kitapçığı”nda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki hitabından kesitlere yer verildi. Erdoğan’ın “Daha adil ve kapsayıcı bir dünya inşa etmek” vurgusunu taşıyan değerlendirmesi, kitapçığın en dikkat çeken bölümlerinden biri olarak öne çıktı.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 11:39 Son Güncelleme: 22 Kasım 2025 11:40

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen 20'nci G20 Liderler Zirvesi, resmi olarak başladı. Dünyanın önde gelen ekonomilerini bir araya getiren zirvede; küresel ekonomik görünüm, sürdürülebilir kalkınma, enerji, gıda güvenliği ve kriz bölgeleri başta olmak üzere birçok başlık ele alınacak. Bu yıl G20 için hazırlanan "Liderler Mesajları Özel Kitapçığı"nın Türkiye bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabına yer verildi. Erdoğan'ın "Daha adil, daha kapsayıcı bir dünya inşa etmek" mesajını içeren makalesi, kitapçığın dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Türkiye bölümünde ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel güvenlik, ticaret, enerji, iklim, teknoloji ve çok taraflı diplomasiye ilişkin değerlendirmelerine de geniş yer verildi.

Erdoğan konuşmasında, Türkiye'nin uluslararası sistemde "net güvenlik sağlayıcı bir ülke" olarak üstlendiği sorumluluklara vurgu yaparken, Birleşmiş Milletler'den NATO'ya, AGİT'ten Avrupa Birliği misyonlarına kadar pek çok platformda katkılarını sürdürdüklerini ifade etmişti. Kitapçıkta, Erdoğan'ın hitabından şu bölümlere yer verildi; " Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında Net güvenlik sağlayıcı bir ülke olarak Birleşmiş Milletler, NATO, AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ve Avrupa Birliği'nin operasyon ve misyonlarına katkı sağlamaya devam ediyoruz. 2026 NATO Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapacağız. NATO müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayii olmak üzere birçok alanda ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Uluslararası ticarette artan korumacı eğilimler ve tedarik zincirlerindeki aksamalar, küresel ekonomide köklü değişikliklere yol açıyor. Dünya Ticaret Örgütü de dahil olmak üzere kurallara dayalı uluslararası ticaret sisteminin, mevcut zorlukların üstesinden başarıyla gelinebilmesi için reform edilmesini destekliyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşabilmeleri için uygun fiyatlı, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimin vazgeçilmez olduğuna inanıyorum. Çin'den Avrupa'ya uzanan, stratejik öneme sahip Trans-Hazar Doğu-Batı-Orta Koridor projesini kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Modern ulaşım altyapımız ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile küresel ticaretin gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Doğaya saygılı bir gelecek inşa etme hedefiyle 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve her geçen yıl dünyada farkındalık oluşturarak daha fazla insana ve kalbe ulaşan Sıfır Atık Girişimi'ne destek vermekten de mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte gelişmiş ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir.