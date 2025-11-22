Erdoğan, G20 liderler zirvesi için Güney Afrika’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlayacak 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Johannesburg EXPO Center'da düzenlenen zirve kapsamında bugün iki ayrı oturuma katılması, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve liderler onuruna verilen akşam yemeğine katılması bekleniyor.