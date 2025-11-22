Kamu kaynakları örgüt için kullanıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatlarında Ekrem İmamoğlu ve ekibi, ünlü moda müzesi 'Palais Galliera'da 'İstanbul Evi' açmıştı. Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili katılmış ve kamuoyunda maliyeti tartışılmıştı. Gerçekleşen açılışta müzeye 2 günlük etkinlik ve hazırlık süreci olmak üzere 7 günlük kiralama için 249 bin 260 Euro ödeme yapılmıştı. Tartışmaların büyümesiyle Murat Ongun maliyetin sponsorlar tarafından karşılandığını söylese de gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. İBB yolsuzluk iddianamesinde Paris'teki 'İstanbul Evi' yer aldı. Soruşturma aşamasında ifadesi alınan Egemen Özcan, "İstanbul Evi ihalesine 2024 senesinde davet aldık. Bu ihalenin bedeli 54 milyon liradır" dedi. İddianamede, İSKİ ve İBB tarafından kullanılan yurtdışı tahvillerinin örgütün amaçları doğrultusunda kullanıldığına işaret edildi.