Marinalara kimlik bildirimi zorunluluğu geliyor

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, Hazine, belediyeler, özel idareler, köy veya diğer kamu tüzel kişileri mülkiyetinde bulunan vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devredilmesini sağlayacak yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasa şu değişiklikleri içeriyor: Marina, liman, kıyı tesisi ve deniz aracı kiralayanlar ve işletenler, konaklayan herkesin kimlik, gelişayrılış kayıtlarını günü gününe tutma ve güvenlik kuvvetlerine bildirmek zorunda olacak. Düzenleme milli güvenlik ve insan kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla yapılıyor. Kimlik bildirimlerini yapmayan ya da yanlış yapanlara ceza kesilecek. Bir takvim döneminde tekrarı halinde ruhsatı iptal edilecek.

AİDAT ALINMAYACAK

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinden 2025 yılına ait yıllık aidat alınmayacak. Çanakkale'de deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırları içerisine alınacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın sınırları, arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıkları göz önüne alınarak Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.