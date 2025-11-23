Başkan Erdoğan, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile görüştü
Başkan Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da, Ghebreyesus ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.