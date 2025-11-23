Başkan Erdoğan: Özgür Filistin kurulmadan barış sağlanmaz

Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de insanlık suçu işlenirken Türkiye gibi Afrikalı dostlarımız da katliama sırtını dönmedi. Açtıkları soykırım davasıyla Güney Afrika yönetimini tebrik ediyor ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum.

Türkiye olarak biz de kimseden çekinmeden Filistin davasına sahip çıktık. Her platformda Gazzeli mazlumların hakkını savunduk. 100 bin tonu aşan insani yardımlarımız Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk. Şimdi bildiğiniz gibi bizim de katkılarımızla bir ateşkes sağlandı. Biz çatışma ortamına tekrar dönülmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz.

KALICI BARIŞ ÖZGÜR FİLİSTİN İLE SAĞLANIR

Bu noktada sağlanan ateşkesin devamında iki devletli kalıcı çözümün hayata geçirilmesi gerekiyor. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kuruluna kadar küresel barış sağlanamaz. Mazlum Filistin halkıyla birlikte tüm insanlığın barışı huzuru için bu konudaki ilkeli duruşumuzu muhafaza edeceğiz.

Bu yıl da G20 faaliyetlerine aktif olarak iştirak ettik.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Geçtiğimiz hafta Ankara'da Zeleski ile bir araya geldik. Yarın da Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşeceğim.

Gazze'deki soykırımın sorumlusu Netanyahu'dur İsrail'dir.