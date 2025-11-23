Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesinde "Özgür Filistin" sözleri | Video

23.11.2025 | 15:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu. G20'de çok önemli 'Gazze' mesajları veren Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Sağlanan ateşkesin devamında iki devletli kalıcı çözümün hayata geçirilmesi gerekiyor. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kuruluna kadar küresel barış sağlanamaz. Mazlum Filistin halkıyla birlikte tüm insanlığın barışı huzuru için bu konudaki ilkeli duruşumuzu muhafaza edeceğiz. Gazze'deki soykırımın sorumlusu Netanyahu'dur İsrail'dir.