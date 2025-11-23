İçişleri’nden Mansur Yavaş’a soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında konser harcamalarındaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Denetim görevini ihmal' suçlarından soruşturma izni verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye tarafından düzenlenen 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin lira kamu zararı tespit etmiş, soruşturma kapsamında belediyede görevli 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.