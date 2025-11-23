Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e yolsuzluk tepkisi: ‘CHP derhal arınmalı’

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir aradan sonra ilk kez bir video mesaj yayımlarken zehir zemberek ifadeler kullandı. Adı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karışan partilileri sorgusuz sualsiz savunmaya devam eden parti yönetimine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile kurmaylarını eleştiri yağmuruna tuttu. Kılıçdaroğlu, "Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum, CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" dedi. CHP'nin İmralı kararına yönelik de örtülü mesajlar veren Kılıçdaroğlu, "CHP devletin âli menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır. Konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Tarih önünde aziz milletimizle hak, hukuk ve adalet yürüyüşümüze devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.